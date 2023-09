Touring : "On n’accorde pas assez d’attention à fluidifier la circulation automobile"

En cette semaine européenne de la mobilité, le directeur des relations publiques chez Touring Joost Kaesemans était l’invité de VivaBruxelles ce lundi matin. A la question de savoir si on peut encore défendre la place de la voiture dans une ville comme Bruxelles, sa réponse est oui. " La voiture reste le premier vecteur de mobilité en Belgique", explique-t-il. "En fait, on est en train d’évoluer vers un double système de mobilité. La voiture est dominante en dehors des villes et dans les villes, il y a de plus en plus d’alternatives à la voiture individuelle : transports publics, voitures partagées, vélos partagés et autres".

A en croire une étude réalisée par la firme de GPS Tomtom, en 2022 Bruxelles serait la 14e ville la plus embouteillée au monde. "On voit de nombreuses mesures pour décourager la voiture, et pourtant le nombre d’heures perdues dans les embouteillages augmente. C’est inacceptable. On n’accorde pas assez d’importance à fluidifier la circulation. Est-ce encore acceptable de venir dans le centre-ville en voiture ? Ça dépend des situations personnelles".