Touring a publié son baromètre annuel : voici comment les Belges partiront en vacances cet été

Cette année, l'avion et le train sont presque aussi populaires qu'avant la pandémie. La moitié des vacanciers belges s'envolent ainsi l'esprit tranquille, sans craindre d'être contaminé dans les airs, alors qu'au plus fort de la crise, seuls 29% des Belges - soit moitié moins qu'avant la pandémie - osaient prendre l'avion. "Les destinations lointaines comme les États-Unis, la Turquie et la Tunisie ont à nouveau le vent en poupe", observe Touring.

Les vacanciers renouent également avec le train et semblent vouloir le prendre aussi souvent qu'avant la crise pour partir en vacances.