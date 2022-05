Tour &Taxis : un nouveau musée dédié aux jouets ouvre ses portes ce samedi

Le Toys Discovery Museum ouvrira officiellement ce samedi 21 mai sur le site de Tour & Taxis. Cow-boys et indiens, pirates, soldats, dinosaures, aventuriers, super-héros issus des comics américains, etc. : ce sont plus de 15.000 pièces qui sont exposées.

Deux ans après la fermeture du Musée du jouet situé près de Botanique suite au décès de son propriétaire collectionneur, c’est donc un autre passionné qui se lance dans l’aventure et tente de séduire petits et grands enfants.

En 30 ans, Richard Blin a pu amasser une précieuse collection de jouets dont les plus anciens remontent au début des années 1950. Son rêve d’en faire un musée a pris corps au fil des ans.

"Depuis 20 ans, je ne collectionne plus comme un collectionneur, mais comme un archiviste. J’ai recherché des pièces, surtout liées à la guerre froide et aux deux grandes guerres", explique ce Français installé à Bruxelles.