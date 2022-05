Une expérience globale à Tour & Taxis avec le Streat Fest

Un mot sur le Vertige de Kévin Perlot

On dit de la cuisine au Vertige qu’elle est inventive et créative. Et bien imaginez un peu ce que ça donne quand le chef Kévin Perlot se ré-invente en mode street food. En effet, sortir de sa cuisine et s'adapter à un autre environnement permet de se rendre compte de la finesse des recettes et des produits sélectionnés par ce jeune chef qui a le vent en poupe.

On a essayé de trouver une formule qui s'adapte aux bouchées qui se mangent avec les doigts.

Avec les bonnes idées et les bons ingrédients sélectionnés par notre chef, il est possible de tout décliner en street food. Evidemment, cela demande du travail, de la technique et une réflexion sur la mise en oeuvre. Il suffit de s'adapter pour faire connaître le restaurant au-delà de ses murs qui vous accueillent en plein centre de Bruxelles.

Pour ceux qui connaissent le restaurant situé au numéro 19 de la rue de Flandre, c'est une occasion en or de goûter d'autres saveurs créées pour cette occasion spéciale. Il était intéressant pour Kévin Perlot de participer au Streat Fest et de s'adapter à ce qui se fait habituellement dans ce genre d'événement. L'équipe de Bruxelles Matin a goûté quelques dessert apportés et finalisés en direct dans la matinale. Toute l'équipe était ravie de la dégustation.