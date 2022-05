Tour final D3 acff : le Crossing perd 0-5 sur le tapis vert face à Binche

Binche ira à Sprimont disputer la finale du tour final des D3 acff le week-end prochain. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a été déclaré vainqueur sur le tapis vert du match arrêté, dimanche dernier au Crossing.

Dans le délicat dossier des très sérieux incidents qui ont eu lieu en marge du match de tour final de D3 acff entre le Crossing de Schaerbeek et Binche dimanche dernier, le comité sportif de l’ACFF a communiqué aux dirigeants respectifs, en cette fin de matinée de jeudi son verdict concernant l’arrêt du match en plein botté des penalties, en raison de l’envahissement de terrain d’une partie de supporters. L’arbitre malmédien Jérôme Meys avait jugé que l’intégrité des joueurs et des autres acteurs de la partie (staff, corps arbitral…) n’étaient plus garanties.



Les deux équipes ont écopé d’une "petite" amende financière (1000-1500 €) pour les bagarres en tribune et les agissements de joueurs exclus. Mais une seule formation a payé pour l’envahissement de terrain et les bagarres au niveau sportif : le Crossing de Schaerbeek perd en effet 0-5 ce match qui aurait pu l’envoyer en finale du tour final à Sprimont samedi soir ou dimanche après-midi.



Le comité sportif a notamment justifié sa sanction par un défaut d’organisation du club visité. Au départ du match, il n’y avait pas de forces de l’ordre, pas de stewards et une absence de séparation entre les supporters des deux camps pour un match malgré tout d’une certaine importance.



Pour le comité sportif, cette situation ajoutée à l’arrivée sur le terrain de fans du Crossing se sont finalement révélées être déterminantes dans les agissements des uns et des autres.

" Le foot n’est pas sorti gagnant d’une telle histoire, commente Jean-Louis d’Acchille, entraîneur de Binche. J’aurais bien sûr préféré me qualifier sur le terrain. Cela a beaucoup discuté lors de la séance du comité sportif mercredi soir. Je crois que ce qui a surtout ennuyé le comité sportif, c’est l’envahissement de terrain à la suite des bagarres dans les tribunes. Et là, il n’y avait plus de fans binchois qui avaient fui les bagarres par une porte extérieure. "



Du côté de Schaerbeek, on a évidemment une autre version, liée aux non-obligations pour des clubs amateurs de séparation des supporters et aux provocations des fans binchois pendant le match et suite à l’arrêt du penalty par le gardien de Schaerbeek.



Voilà donc les footballeurs de la Cité des Gilles repartis dans la compétition, tandis que le Crossing de Schaerbeek devra se contenter de la finale des battus face à Manage.



Pour rappel, si Tubize-Braine ou (Rebecq ?) venait à remporter le tour final de Nat 1-D2 acff, le vainqueur et le vaincu de Sprimont-Binche monteraient en D2 acff !

Enfin, la décision prise ce matin par le comité sportif n’est pas susceptible d’appel au niveau du résultat, juste sur l’amende. Le règlement des tours finaux est… sans appel à ce niveau.



Pour être complet, signalons encore que les deux exclus de la 120e minute, à savoir Bryan Eyenga Lokilo (Crossing) et Yaman Askin (Binche) écopent, chacun de quatre rencontres de suspension.



Mais ce sera à purger au début de la prochaine saison.