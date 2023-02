Tour du Rwanda : le Belge William Lecerf dépossédé du maillot de leader à la veille de l’arrivée

Le Belge William Junior Lecerf a été dépossédé de son maillot jaune de leader du Tour du Rwanda samedi au terme de la 7e et avant-dernière étape entre Nyamata et l’ascension du Mont Kigali (4,3 km à 7%).

Leader de la course depuis mercredi, le jeune coureur de l’équipe Soudal Quick-Step Development n’est pas parvenu à suivre les meilleurs et a été décramponné du peloton. Il a franchi la ligne d'arrivée en 23e position à plus de deux minutes du vainqueur du jour, l’Italien de l’équipe Green Project-Bardiani Manuele Tarozzi, arrivé en solitaire.

L'équipe italienne a également hérité du maillot de leader du général, désormais sur les épaules de l'Erythréen Henok Mulubrhan. William Lecerf n'a toutefois pas perdu espoir. Le jeune coureur de 20 ans est troisième du général et ne compte que deux secondes de retard sur la première place.

Dimanche, la dernière étape proposera une course en circuit dans les rues de Kigali avec notamment une triple ascension du terrible Mur pavé de Kigali.