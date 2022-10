Tour du Piémont : Ivan Garcia Cortina s’impose au terme d’un sprint entre costauds

Ivan Garcia Cortina (Movistar) a remporté la 106e édition du Tour du Piémont (1.Pro), disputée jeudi sur 198 km entre Omegna et Beinasco en Italie. L’Espagnol de 26 ans a émergé d’un sprint entre costauds et devancé le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et le Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) a terminé 13e et premier Belge.

Cinquième du Grand Prix Cycliste de Québec début septembre et 5e de la Coppa Bernocchi il y a trois jours, Ivan Garcia Cortina a décroché sa 3e victoire chez les professionnels, la toute première depuis son arrivée chez Movistar depuis 2021, après celles acquises sur des étapes du Tour de Californie (2019) et de Paris-Nice (2020).

Garcia Cortina succède au Britannique Matthew Walls au palmarès de l’épreuve, dont le dernier vainqueur belge est Jan Bakelants, lauréat en 2015. Philippe Gilbert, qui disputera sa toute dernière course dimanche à Paris-Tours, l’avait aussi emporté dans le Piémont en 2011 et 2012.

Le Tour du Piémont, aussi appelé Gran Piemonte, est l’ultime course en Italie avant le Tour de Lombardie (WorldTour), le dernier Monument de la saison, qui aura lieu samedi sur 253 km entre Bergame et Come.