Tour du Pays basque : tous les classements de la 4e étape, Cras et Moniquet meilleurs Belges, Evenepoel reste 2e

Retrouvez ci-dessous le classement de la 4e étape du Tour du Pays basque, une étape longue de 185,6 km entre Vitoria-Gasteiz et Zamudio. Tous les classements (général, points, grimpeur, etc) sont également disponibles.

L'étape a été remportée par le Colombien Daniel Felipe Martinez (Ineos) devant Julian Alaphilippe (Quick-Step) et Diego Ulissi (UAE). Primoz Roglic a pris la 4e place et conserve son maillot de leader devant Remco Evenepoel (+5 sec.) et Martinez (+ 11 sec.), passé de la 8e à la 3e place grâce aux bonifications obtenues.

Meilleurs Belges du jour Stef Cras (12e) et Sylvain Moniquet (23e) ont terminé avec le peloton des meilleurs.