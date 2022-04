Tour du Pays basque : tous les classements après la 5e étape, 2 secondes à gérer pour Evenepoel

Retrouvez tous les classements après la 5e et avant dernière étape du Tour du Pays basque entre Zamudio et Mallabia (163,8 km). Une étape accidentée qui a souri à Remco Evenepoel, nouveau leader de l’épreuve et capable de piéger le désormais ancien maillot jaune Primoz Roglic.

Le Belge a terminé 3e de l’étape derrière un duo d’Ineos : l’Espagnol Carlos Rodriguez et le Colombien Daniel Felipe Martinez. Primoz Roglic a quant à lui perdu plus d’une minute sur cette journée.

Au général, à la veille de l’arrivée, Evenepoel est premier avec deux petites secondes d’avance sur Daniel Felipe Martinez et 17 sur Ion Izagirre. Un podium loin d’être figé avant l’étape reine puisque les écarts dans le top 10 sont minimes.