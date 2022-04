Tour du Pays basque : Remco Evenepoel se bat comme un lion mais cède finalement son maillot de leader, Martinez vainqueur final

Remco Evenepoel n’est pas parvenu à défendre son maillot jaune de leader face aux offensives de ses adversaires samedi lors de la 6e et dernière étape du Tour du Pays basque entre Eibar et Arrate (135,7 km). Le Belge – qui s’était emparé de la première place du général vendredi – s’est battu comme un lion dans les 40 derniers kilomètres mais a finalement dû hisser le drapeau blanc à cinq kilomètres de l’arrivée.

La victoire finale est donc revenue à Daniel Felipe Martinez (Ineos) alors que l’Espagnol Jon Izagirre a remporté l'étape malgré une chute à 3 km du but. Evenepoel a quant à lui franchi la ligne en 7e position à 24 secondes du vainqueur et doit finalement se contenter de la 4e place du général à 21 secondes de Martinez. Le podium final est complété par Jon Izagirre (+11) et Aleksandr Vlasov (+16).

Martinez, 5e du Giro 2021, a ainsi obtenu l’un des plus beaux succès de sa carrière après le classement final du Critérium du Dauphiné 2020 et la 13e étape du Tour de France 2020.