Tour du Pays basque – Remco Evenepoel : "Dommage de terminer au pied du podium, mais je sais que je peux descendre très vite si je dois le faire"

Remco Evenepoel n’est parvenu à sauver son maillot jaune de leader du Tour du Pays basque dans la 6e et ultime étape de la 61e édition, samedi. La montée vers Arrate avait trois kilomètres de trop pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl. Arrivé septième de l’étape à 24 secondes du vainqueur Ion Izagirre, il termine 4e du classement final à 21 secondes du Colombien Daniel Felipe Martinez.

"C’est un peu dommage de terminer au pied du podium. Je me suis tellement battu pour y parvenir", a-t-il déclaré après la course.

"Est-ce que j’ai appris quelque chose aujourd’hui ? Je ne pense pas", a-t-il répondu au micro des organisateurs. "Ou peut-être une chose, que je peux descendre très vite si je dois le faire."

Evenepoel a finalement craqué à 3 km du sommet de la montée finale. "Je ne regrette rien. J’ai été lâché, j’ai dû chasser. J’ai fait tout ce que je pouvais pour revenir. Quand ils ont attaqué à la fin, j’ai dû lâcher prise, mais après ça, l’écart est resté le même. Je n’ai pas eu une mauvaise journée, il m’a juste manqué ce petit plus, ces petits pourcentages pour parer ces attaques, pour rivaliser avec les meilleurs coureurs aujourd’hui. Ça m’a un peu manqué. C’est un peu dommage que j’aie manqué le podium de cinq secondes."

Remco Evenepoel est moins déçu qu’après sa 11e place finale dans Tirreno-Adriatico : "Je suis plus content aujourd’hui que je ne l’étais alors, même si c’est dommage pour le podium. Je suis venu ici pour me mesurer aux grands ténors qui s’affrontent dans un grand tour. J’étais dans le coup ces derniers jours, aujourd’hui ce n’était pas mal non plus. J’étais là jusqu’à la dernière montée et ensuite je n’ai pas pu suivre cette grosse accélération, mais ensuite j’ai pu rouler à un rythme élevé et peut-être perdre 17 secondes sur les premiers (24 en réalité, ndlr) et ensuite je manque le podium au profit de Vlasov à cause de l’histoire des bonifications (la différence avec Vlasov est de cinq secondes, le Russe a pris six secondes de bonifications en tant que deuxième de la dernière étape)."

"C’est la vie", a-t-il conclu. "La forme est bonne, mais cela ne veut pas dire que je sois content. J’aurais aimé être sur ce podium."