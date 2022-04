Tour du Pays basque : les classements après la deuxième étape remportée par Julian Alaphilippe

Retrouvez ci-dessous tous les classements après la deuxième étape du Tour du Pays basque ce mardi, 207,6 km entre Leitza et Viana. Julian Alaphilippe s'est imposé et Primoz Roglic conserve le maillot de leader.

Le champion du monde français Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) a décroché son premier succès de la saison 2022. Le peloton a joué dangereusement avec les quatre échappés matinaux puisque le dernier coureur n'a été repris qu'à 500m de la ligne. On se dirigeait alors vers un sprint massif brillamment préparé par Remco Evenepoel. Le Belge a parfaitement mis Alaphilippe sur orbite. Plus puissant et plus rapide, Julian devance Fabien Doubey (FRA, TotalEnergies) et le Belge Quinten Hermans (BEL, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Primoz Roglic (SLO, Jumbo-Visma) termine au sein du peloton et conserve son maillot de leader.