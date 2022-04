Tour du Pays basque : le classement final et le classement de la 6e étape, Evenepoel 4e du général

Retrouvez le classement final, le classement de la 6e étape et tous les autres classements au terme de la dernière étape du Tour du Pays basque, disputée ce samedi entre Eibar et Arrate (135 km). Leader du général au départ, Remco Evenepoel a finalement dû se contenter de la 4e place finale après avoir craqué dans l'ultime ascension et avoir terminé 7e de l'étape.

L'Espagnol Jon Izagirre a pour sa part raflé cette 6e étape devant Aleksandr Vlasov et Marc Soler. Quatrième sur la ligne, Daniel Felipe Martinez a pour sa part assuré sa victoire finale. Le Colombien d'Ineos termine avec 11 secondes d'avance sur Izagirre, 16 sur Vlasov et 21 sur Remco Evenepoel.