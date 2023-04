Tour du Pays basque : Higuita déboule à Amorebieta pour empocher la 5e étape

Sur un parcours très accidenté, c’est l’équipe Soudal Quick-Step qui a principalement animé la course. Mattia Cattaneo et Remi Cavagna sont en effet partis en duo en échappée, résistant longtemps à l’avant. Les deux équipiers ont logiquement fini par flancher face à la succession de murs et d’ascensions dans les 70 derniers kilomètres.

Repris à une vingtaine de kilomètres du but, Cattaneo a vu les meilleurs grimpeurs de ce Tour du Pays basque se livrer une timide bataille dans les derniers raidars du jour. Enric Mas, Felix Gall et Esteban Chaves ont tour à tour tenté de faire douter Jonas Vingegaard mais ne sont jamais parvenus à leur fin.

Active avant l’emballage final, l’équipe Soudal Quick-Step a mal joué son coup, faisant travailler Bagioli en tête de groupe pour jouer la carte Mauro Schmid, finalement 5e d’étape.

Samedi, la 6e et dernière étape s’articulera autour d’Eibar avec 6 ascensions au programme. Un joli terrain pour offrir une nouvelle opportunité de faire chuter un Jonas Vingegaard qui semble toutefois très solide.

Le Danois compte 12 secondes d'avance sur Mikel Landa et 31 sur David Gaudu.