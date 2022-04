Tour du Pays basque : Evenepoel n'a pu mener Alaphilippe à une nouvelle victoire : "Très dur dans la finale"

Ce jeudi place à la 4e étape, au profil accidenté. Au menu des cols de 2e et 3e catégories. Avec une dernière ascension située à moins de 20 kilomètres de l’arrivée. On s'attend à une nouvelle explication entre les hommes forts, qui devraient se retrouver pour jouer la victoire d’étape à Zamudio.

Reste à voir si Remco se mettra à nouveau à plat ventre pour Julian Alaphilippe: "Si c'est à nouveau à moi à partir de jeudi ? On verra, j'espère que les cols ne seront pas aussi durs qu'aujourd'hui. Le Pays basque est connu pour ses nombreuses ascensions difficiles. Cette montée de 1 km (Opellora) était vraiment brutale et sur de très mauvaises routes. La deuxième montée me convenait mieux, mais j'avais déjà un peu souffert après l'attaque de Yates, donc oui, c'était un peu difficile à la fin. J'espère que je pourrai bien récupérer et accompagner le groupe des favoris. Ce seront les mêmes gars qu'aujourd'hui", a conclu le jeune coureur de 22 ans.