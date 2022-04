Tour du Pays basque – Evenepoel, leader confiant avant la dernière étape : "Mais on aura besoin de la mentalité Wolfpack"

Remco Evenepoel s’est dit "confiant" de pouvoir conserver son maillot jaune de leader du Tour du Pays basque ce vendredi au terme de la 5e étape où il est parvenu à renverser le Slovène Primoz Roglic.

Parti à 16 km de l’arrivée sur la portion la plus facile de l’ascension de Karabieta, Evenepoel avait bien calculé son coup pour piéger Roglic.

"Les premiers trois kilomètres et demi étaient raides et puis il y avait un passage plus plat. Tout le monde essaie de récupérer dans des portions comme cela. Ce sont des moments difficiles et piégeux car tout le monde veut souffler un peu. C’est là le moment d’y aller. S’il y a des gars qui sont un peu limite, ils ne savent pas suivre et c’est ce qu’il s’est passé. Avec l’équipe, on avait d’ailleurs prévu que j’attaque à cet endroit-là", a expliqué Evenepoel au micro d’Antoine Plouvin juste après l’arrivée de cette 5e étape dont il a pris la 3e place.

Désormais premier du général avec deux secondes d’avance sur Daniel Felipe Martinez, Evenepoel savoure. "C’est un rêve et une fierté d’être leader dans une course comme le Tour du Pays basque. Avoir le maillot jaune avant la dernière étape, ça donne beaucoup de confiance. ça vous donne un plus mentalement."