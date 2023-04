Tour du Pays basque : deuxième victoire en deux jours pour Vingegaard, toujours leader

Et de deux pour Jonas Vingegaard ! Le coureur danois de Jumbo-Visma a remporté une deuxième victoire en deux jours sur le Tour du Pays basque et en a profité pour conforter son maillot de leader. Cette quatrième étape, longue de 175,7 kilomètres, se disputait autour de Santurtzi et était taillée pour les favoris dont fait partie le vainqueur du Tour de France. Trois ascensions de troisième catégorie et une de deuxième catégorie ont été franchies par le peloton. Vingegaard s’est imposé devant Mikel Landa, son dauphin au général, et Matthias Skjelmose.