Tour du Pays basque : Daniel Martinez empoche la 4e étape d'un cheveu devant Alaphilippe

Martinez, vainqueur du Critérium du Dauphiné 2020 et 5e du dernier Giro d’Italia, n’a pas volé sa victoire. Il s’était montré le plus tranchant sur la dernière ascension du jour, Vivero (6 km à 6,2%). Roglic avait aussitôt réagi pour stopper l’attaque du 8e du général (désormais 3e grâce aux bonifications engrangées). Remco Evenepoel (2e du général à 5 secondes de Roglic) avait lui aussi tenté de surprendre le Slovène sur les pourcentages les moins durs de la côte. Sans vraiment faire mal au leader de l’épreuve et au reste du peloton.

Sur cette même ascension, Victor Lafay avait quant à lui fait la différence au sein de l’échappée matinale. Distançant notamment des coureurs du calibre de Geraint Thomas, Davide Formolo, Ruben Guerreiro et du Belge Mauri Vansevenant.

Les 25 derniers kilomètres en solitaire auront finalement eu raison des dernières énergies du Français de Cofidis, sans doute déçu après ce bel effort.

Vendredi, la 5e et avant-dernière étape reliera Zamudio à Mallabia avec un parcours encore propice aux attaques dans le final. Cinq ascensions sont en effet répertoriées sur la journée. De quoi bien fatiguer les organismes avant les cinq derniers kilomètres exigeants qui présentent notamment une rampe de 600m à 10,5%.