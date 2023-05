Tour du monde musical : la flûte dans tous ses états

Deux catégories de flûtes

Il y a tout d’abord les flûtes à conduit, parmi lesquelles nous retrouvons la célèbre flûte à bec que beaucoup d’entre nous ont étudié à l’école avec plus ou moins de réussite : attention, cela pourrait faire remonter des souvenirs traumatisant pour certains.

Dans le cas des flûtes à conduit, c’est la facture de l’instrument qui canalise l’air. On a toujours un orifice de souffle et une ouverture appelée "fenêtre" qui accueil le biseau. Pour produire un son, il suffit donc de souffler. Ensuite, évidemment, pour apprendre à moduler son souffle et à faire toutes les petites subtilités qui vont avec la musique de chaque flûte, c’est une autre histoire.

La seconde catégorie de flûte rassemble les flûtes à embouchure libre : l’air n’est pas conduit par la facture de l’instrument, c’est le flûtiste lui-même qui va façonner le jet d’air avec la puissance de son souffle et ses lèvres, pour lui donner la bonne direction et la bonne vitesse. Ce n’est donc pas le type de flûte le plus facile à jouer.

La plupart des flûtes sont faites de bois. Mais il en existe aussi en terre cuite, en porcelaine, en métal comme l’or, en os et même en pierre - on se demande d’ailleurs comment les artisans pouvaient tailler avec autant de précision une matière aussi dure !