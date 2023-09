Tour du Luxembourg : le Belge Jenthe Biermans remporte la 2e étape au sprint

Jenthe Biermans (Arkea-Samsic) s'est imposé au sprint dans la deuxième étape du Tour du Luxembourg (2.Pro) disputée jeudi entre Mondorf-les-Bains et Mamer sur 183,9 km. Le Danois Sören Kragh Andersen, deuxième, comme la veille, a profité du jeu des bonifications pour déposséder le Néo-Zélandais Corbin Strong du maillot de leader du classement général.

Quatre coureurs ont composé l'échappée matinale de la deuxième étape du Tour de Luxembourg, dont deux s'étaient déjà illustrés à l'avant mercredi, Lennert Teugels (Bingoal WB) et le Luxembourgeois Mats Wenzel (Leopard TOGT). Elias Maris (Flanders-Baloise) et le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) complétaient le quatuor. Un changement s'est ensuite opéré en tête de course, après un regroupement: on retrouvait le Français Bastien Tronchon (AG2R-Citroën), Luca Van Boven (Bingoal WB) et toujours le Luxembourgeois Mats Wenzel.

L'avantage des attaquants a fondu au fil des kilomètres avant le regroupement général à 11 kilomètres du but. Plusieurs relances ont animé la fin de course, celles du Français Julian Alaphilippe et Aurélien Paret-Peintre, de l'Equatorien Richard Carapaz.

Les équipes de sprinters ont pris les choses en main en tête de peloton à trois kilomètres de l'arrivée. Le sprint a finalement tourné à l'avantage de Jenthe Biermans qui a signé à Mamer le deuxième succès de sa carrière professionnelle après sa victoire à la Mucat Classic au début de la saison.

Biermans a devancé Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), le Néerlandais Tim Van Dijke (Jumbo-Visma) et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Le maillot de leader du classement général est passé sur les épaules de Kragh Andersen au jeu des bonifications. Le Danois devance Corbin Strong de deux secondes et l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar) de huit secondes.

La troisième étape du Tour de Luxembourg sera disputée vendredi entre Mertert et le château de Vianden sur 168,4 kilomètres. Les organisateurs luxembourgeois la qualifient d'étape-reine, avec, dans les cinquante derniers kilomètres, la triple montée (km 119,1, km 136,1, km 153,1) de la côte du Niklosbierg (18 %) où les grimpeurs pourront pleinement s'exprimer.