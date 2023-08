Tour du Benelux : vers un sprint royal à Ardooie pour la 1ère étape (Direct vidéo 15H)

Le Tour du Benelux fait son retour cette année sous un nouveau nom : le Renewi Tour (WorldTour). Absente du calendrier l’année dernière, la course à étapes remportée par Sonny Colbrelli en 2021 - qui a depuis arrêté à cause de problèmes cardiaques – débute ce mercredi par une première étape toute plate de 182,9 kilomètres entre Blankenberge et Ardooie, en Flandre-Occidentale.

Sauf énorme surprise, cette 1ère étape devrait sourire à un sprinteur. En 2021, c’est Tim Merlier, encore actif sous les couleurs d’Alpecin-Fenix, qui l’avait emporté à Ardooie.

Cette année, de nombreux grands noms du sprint mondial a fait le déplacement pour cette épreuve. Merlier, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Jordi Meeus, Olav Kooij, Jonathan Milan, Arnaud Démare, Sam Welsford ou encore Dylan Groenewegen devraient se battre pour la victoire d’étape.