Bon anniversaire Mike Teunissen ! Le jour de ses 31 ans, le coureur néerlandais a bien senti le coup en attaquant à 1km de l’arrivée pour s’adjuger, en solo, l’étape reine du Tour du Benelux. Derrière, notons le superbe numéro de Tim Wellens qui résiste, arrache la 2e place du jour et prend la tête du général, malgré… un pneu crevé pendant 30 kilomètres.

On l’avait dit, cette étape reine allait se décanter dans les 100 derniers kilomètres, là où toutes les difficultés du jour étaient distillées par l'organisation. Au final, c’est à une petite quarantaine de bornes de l’arrivée que tout s’est enflammé.

Au moment où le peloton explose littéralement en plusieurs groupes, éparpillé un peu partout sur la route. Principale victime de ce remue-ménage ambiant, Kasper Asgreen, 6e du général, et lâché très tôt.

Intenable, Tim Wellens, lui, s’isole en tête, déterminé à faire la course, seul. Malheureusement pour lui, il crève au pire des moments et perd son fin matelas d’avance. Derrière, le leader du général Joshua Tarling n’est pas au mieux, visiblement conscient qu’il risque de devoir lâcher son maillot ce vendredi.

A une petite trentaine de kilomètres, un groupe s’isole en tête. Parmi eux : Marc Hirschi (UAE), Florian Vermeersch et Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Gianni Vermeersch (Alpecin), Yves Lampaert (Quick Step), Mike Teunissen (Wanty), Fred Wright (Bahrain), Axel Zingle (Cofidis) et… Wellens qui fait de la résistance malgré son pneu crevé.

Le refrain reste le même pendant longtemps, alors que, derrière, le peloton pointe à 13 secondes. Dans la Denderoordstraat, c’est finalement Marc Hirschi qui accélère la cadence. Il fait exploser De Lie, notamment.

La victoire va donc se jouer entre les sept rescapés. Mais en bon roublard qu’il est, Mike Teunissen sent bien le coup et place une attaque saillante à moins de deux kilomètres de l’arrivée. C’est le jour de ses 31 ans, il la veut cette victoire… et il tient bon, malgré le retour en boulet de canon de Hirschi. Superbe numéro et beau cadeau d’anniversaire à lui-même !

Derrière, héroïque numéro de Tim Wellens qui déborde Hirschi, prend la 2e place et le maillot de leader... malgré son pneu crevé. Il prouve qu’il en a bel et bien sous le capot cette semaine, s’érigeant comme le grand favori de la semaine.