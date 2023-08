Tour du Benelux : Philipsen s’impose au sprint à Ardooie et s’empare du maillot de leader

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a fait coup double à Ardooie lors de la première étape du Tour du Benelux. Notre compatriote s’est imposé au sprint et endosse le maillot de leader.



Le maillot vert du dernier Tour de France remporte sa onzième victoire de la saison, la 34e de sa carrière. De Vlam van Ham confirme qu’il est un des meilleurs sprinters de la planète. Notre compatriote domine un Top 5 de très haut niveau. Il devance dans l’ordre Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie et Dylan Groenewegen. Avec Arne Marit (8e), la Belgique place quatre coureurs parmi les huit premiers.



Le Taureau de Lescheret, qui a prolongé chez Lotto-Dstny ce mercredi, s’est sans doute retrouvé devant un peu trop tôt. Bien calé dans sa roue, Philipsen a fait parler sa vélocité. Il l’a débordé pour aller cueillir la victoire.



Cinq coureurs ont composé une première échappée après 30 km de course avec trois Belges Ceriel Desal et Ludovic Robeet (Bingoal-WB), Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise), ainsi que l'Allemand Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) et l'Italien Alessandro Covi.



Les trois derniers fuyards, Covi, Desal et Rutsch, ont été repris par le peloton à 18 km de l'arrivée, peu avant le dernier tour de circuit local. Philipsen a, ensuite, réglé le peloton avec brio.



Au Général, Philipsen s’installe en tête avec deux secondes d’avance sur Alessandro Covi. L’Italien, présent dans l’échappée, a grappillé des bonifications tout au long de la journée.



Ce jeudi, Philipsen aura fort à faire pour conserver son maillot de leader dans le contre-la-montre de 13,6 km disputé à Sluis.