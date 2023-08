La troisième étape de ce Tour du Benelux sera-t-elle la plus belle ? Tous les ingrédients sont réunis pour assister à un magnifique spectacle entre Aalter et Grammont, sur un parcours de 171.2 kilomètres qui emprunte quelques routes des plus belles classiques flandriennes. La RTBF et Auvio vous proposent de vivre cette étape en direct vidéo dès 15h15.

Après un début d'étape qui devrait faire la part belle aux échappées, tout va s'accélérer dans les 100 derniers kilomètres avec, au menu, l'Edelareberg (1,9 km - 3,3%), le Leberg (1 km - 4,1%), le Berendries (1 km - 7%), Tenbosse (0,5 km - 6,6%) et la Denderoordstraat (0,7 km - 7,5%) avant un premier passage dans le célèbre Mur de Grammont (1,2 km - 7,8%, max. 13,5%).

Suivront deux boucles du circuit local comportant le Bosberg (1,4 km - 5%), l'Onkerzele Berg (2,3 km - 3,2%) et des nouveaux passages dans la Denderoordstraat et le Mur de Grammont. C'est donc après le 3e (!) passage dans le Muur que sera jugée l'arrivée de cette étape.

En 2021, lors de la dernière édition du Tour du Benelux (l'épreuve a été annulée en 2022), c'est Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) qui s'était imposé à Grammont devant son coéquipier Sonny Colbrelli, vainqueur, lui, du classement général.

Le Slovène pointe, après deux étapes, à la 10e place du classement général à 26 secondes du leader, Joshua Tarling (Ineos Grenadiers).

Le jeune Britannique a remporté mardi le contre-la-montre disputé à Sluis (Pays-Bas) devant quatre Belges : Tim Wellens (UAE Team Emirates), 2e à 14 secondes, Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), 3e à 18 secondes, Jasper Stuyven (Lidl - Trek), 4e à 19 secondes, et Florian Vermeersch (Lotto Dstny), 5e à 21 secondes, à égalité avec Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step). Tous rêvent de faire un pas vers la victoire finale !