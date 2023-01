Tour Down Under : victoire de Jay Vine, la dernière étape pour Simon Yates

Jay Vine (UAE Team Emirates) a remporté sa première course à étapes du World Tour en s’adjugeant dimanche en Australie le Tour Down Under, dont la 5e et dernière étape a été décrochée par le Britannique Simon Yates (Team Jayco-AlUla) devant l’Australien.

Yates a fourni un dernier effort pour dépasser Vine à l’arrivée au Mont Lofty, à 15 kilomètres à l’est d’Adélaïde, pour la toute première victoire du coureur de 30 ans sur le sol australien. À 27 ans, Vine a lui couronné une semaine exceptionnelle en restant proche de son seul rival sérieux pour le maillot ocre de leader, scellant son succès dans le classement général final.

Vine, qui s’impose dans le Tour Down Under à sa première participation, poursuit ainsi sa progression après avoir remporté deux étapes du Tour d’Espagne l’année dernière. "C’est incroyable de se tenir ici en portant ce maillot de vainqueur", a déclaré l’ancien vététiste. Vine a décrit une course "mouvementée", où l’équipe "a dû être sur le qui-vive toute la journée".

Yates, le vainqueur de la Vuelta 2018, s’est détaché à 1,7 km de l’arrivée, et seuls un autre Australien, Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), et Vine ont réussi à le suivre jusqu’à l’arrivée. Le Britannique avait abordé le Tour Down Under "avec beaucoup d’ambition". "Nous ne sommes pas repartis avec le classement général, mais nous pouvons être très heureux de cette étape", a expliqué le frère jumeau d’Adam Yates. "La deuxième place au classement général était le mieux que je pouvais faire, aujourd’hui était notre dernière chance et nous l’avons saisie… Jay Vine est un grand talent et je suis sûr que ce n’est pas la dernière fois que nous le voyons", a-t-il souligné.

Yates a repris quatre secondes à Vine avec les bonifications dans la dernière étape pour finir à 11 secondes au général, avec l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) troisième à 27 secondes. L’Américain Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a terminé dans le peloton de tête pour s’assurer la quatrième place au général, avec 57 secondes de retard, et a remporté le classement du meilleur jeune. Six Belges avaient pris le départ. Le premier d’entre-eux Dries Devenyns (Soudal-Quick Step) est 39e à 5 : 34.