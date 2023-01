Tour Down Under : Phil Bauhaus remporte la première étape au sprint, Bettiol reste leader

Le World Tour tient son premier vainqueur de la saison 2023 : l'Allemand Phil Bauhaus a remporté au sprint la première étape du Tour Down Under disputée sur 149,9 kilomètres à Tanunda. Le sprinteur de l'équipe Bahrain-Victorious a devancé les deux chouchous locaux, les Australiens Caleb Ewan et Michael Matthews.

L'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), vainqueur du prologue mardi, a terminé dans le même temps et conserve la tête du classement général avec 8 secondes d'avance sur Michael Matthews.