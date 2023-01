Tour Down Under : Jordi Meeus chute à deux reprises et abandonne

Victime d'une chute en milieu de course, puis une autre dans le dernier kilomètre de la première étape du Tour Down Under, Jordi Meeus a passé un scanner et subi d'autres examens après l'arrivée.

Il s'agissait de vérifier que notre compatriote ne souffrait d'aucune blessure grave. Les résultats ont été rassurants, a annoncé son équipe BORA-hansgrohe.



Toutefois, comme Meeus a déjà souffert d'une commotion cérébrale dans le passé, la formation allemande a décidé de ne pas faire repartir son sprinter limbourgeois jeudi à l'occasion de la 2e étape.



Meeus avait pris la 2e place au sprint du critérium "Schwalbe Classic" remporté samedi par Caleb Ewan.