Tour Down Under : Jordi Meeus abandonne après deux chutes, fracture du bassin pour Gesink

Victime d'une chute en milieu de course, puis une autre dans le dernier kilomètre de la première étape du Tour Down Under, Jordi Meeus a abandonné. Robert Gesink a lui été sérieusement touché et souffre d'une fracture du bassin.



Meeus a passé un scanner et subi d'autres examens après l'arrivée. Il s'agissait de vérifier que notre compatriote ne souffrait d'aucune blessure grave. Les résultats ont été rassurants, a annoncé son équipe BORA-hansgrohe.



Toutefois, comme Meeus a déjà souffert d'une commotion cérébrale dans le passé, la formation allemande a décidé de ne pas faire repartir son sprinter limbourgeois jeudi à l'occasion de la 2e étape.



Meeus avait pris la 2e place au sprint du critérium "Schwalbe Classic" remporté samedi par Caleb Ewan.



Gesink a, lui, chuté à environ 25 kilomètres de l'arrivée. Il a tapé "fort", notamment au niveau de la tête, mais il souffre d'autes blessures.



"Ce n'est pas la façon dont j'avais espéré terminer mon séjour ici", a écrit Gesink, qui s'était auparavant rendu en Australie avec sa famille. "C'était une chute malheureuse qui m'a laissé avec une fracture du bassin et beaucoup moins de peau que ce matin."



Deux autres coureurs de la formation Jumbo-Visma, Timo Roosen et Tim van Dijke ont également chuté, mais ils ont pu continuer.