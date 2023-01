Tour Down Under féminin : Alexandra Manly fait coup double sur la 2e étape

Grâce à sa victoire dans la deuxième et avant-dernière étape lundi, l’Australienne Alexandra Manly (Jayco AlUla) a pris la tête du Tour Down Under féminin, première épreuve du World Tour féminin de la saison à laquelle aucune Belge ne participe.

Sur un tronçon de 90 km entre Bridwood et Uraidla, Manly, 26 ans, s’est imposée au sprint devant la Néo-Zélandaise Georgia Williams (EF Education-TIBCO-SVB) et la Néerlandaise Nina Buijsman (Human Powered Health). Détrônant la Polonaise Daria Pikulik (Human Powered Health), victorieuse la veille, Alexandra Manly, qui signe la 7e victoire de sa carrière, endosse le maillot de leader au classement général avec désormais huit secondes d’avance sur Georgia Williams et l’Australienne Grace Brown (FDJ-Suez).

Mardi, la 3e et dernière étape conduira le peloton d’Adelaïde à Campbelltown sur 93.2 km avec la montée de 7, 5km de Corkscrew comme principale difficulté. Le Tour Down Under masculin commencera lui dans la nuit de lundi à mardi.