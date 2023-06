Tour des Pyrénées féminin : Marta Cavalli s’impose à Hautacam et signe son grand retour au plus haut niveau

Marta Cavalli a remporté la 2e étape du Tour des Pyrénées féminin cycliste (2.1) samedi. Elle reliait sur 70.8 km Pierrefitte-Nestalas au sommet de Hautacam.



L’Italienne a devancé de 3 secondes la Sud-Africaine Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Quick Step) lauréate vendredi de la première étape. L’Allemande Antonia Niedermaier (Canyon/SRAM Racing) a franchi la ligne en 3e position à 5 secondes. Lotte Claes (Stade Rochelais Charnete-Maritime), première Belge, a fini en 10e position à 2 : 32.

Cavalli, qui a notamment remporté la Flèche Wallonne en 2022, s’empare de la tête du classement général avec 3 secondes d’avance sur Moolman et 5 sur Niedermaier.



Ce succès signe le retour au premier plan de la coureuse de FDJ-Suez depuis son accident lors du dernier Tour de France. L’Italienne, qui faisait partie des meilleures coureuses du monde, avait été violemment percutée par une autre concurrente. Elle a mis de longs mois à s’en remettre physiquement, comme moralement. Elle n’avait plus gagné depuis le près d’un an et sa victoire au Mont Ventoux dénivelé challenge.