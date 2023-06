Tour des Pyrénées féminin : la 3e étape annulée pour des raisons de sécurité

La 3e étape du Tour des Pyrénées féminin cycliste (2.1) a été annulée pour des raisons de sécurité dimanche matin, a annoncé l’UCI (Union cycliste internationale).

"Pour garantir la sécurité des coureuses, l’UCI a pris la décision d’arrêter le Tour Féminin International des Pyrénées", a tweeté l’UCI "après avoir consulté les principales parties prenantes de l’événement". Cette décision a été prise en concertation avec la CPA (Cyclistes professionnels associés), la CPA Women, les équipes, les commissaires de course et le comité d’organisation de l’épreuve, précise l’UCI. Les deux premières étapes de cette 2e édition du Tour des Pyrénées féminin ont été marquées par de gros problèmes de sécurité, plusieurs véhicules extérieurs à la course se retrouvant sur le parcours. Samedi, les 24 premiers kilomètres de la 2e étape avaient été neutralisés, avant que, à la suite de nouveaux problèmes, le peloton ne décide lui-même de mettre pied à terre en signe de protestation.

Dimanche matin, plusieurs équipes, Jumbo-Visma en tête, avaient décidé de quitter la course, avant que l’UCI n’annonce l’annulation de la dernière étape. Le classement général ayant été figé au soir de la 2e étape, la victoire finale est attribuée à l’Italienne Marta Cavalli (FDJ-Suez), qui s’était emparée du maillot de leader grâce à sa victoire dans la 2e étape samedi à Hautacam.