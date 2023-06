Tour des Pyrénées féminin écourté : "Un caprice d’enfants gâtés", réagit l’organisateur, "elles se croient au Tour de France"

Cette contestation, le directeur de course Pascal Baudron ne la conçoit pas. Dimanche matin, avant que l’étape ne soit annulée, il avait exprimé son désarroi sans détour auprès de nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénnées.

"Ce qui se passe, c’est que les filles ont des exigences qui ne sont pas en adéquation avec leur niveau. Elles s’imaginent qu’elles sont sur le Tour de France et que toutes les routes doivent être fermées, que tout doit être verrouillé. Mais en France, on ne peut pas faire ça. […] Samedi, le président de jury et l’arbitre principal étaient allés voir les filles en leur précisant qu’elles avaient des demandes irrecevables."

Et d’ajouter sur le même ton. "Même Marion Clignet et Elisabeth Chevanne-Brachet (NDLR : co-présidentes de l’organisation françaises des coureures cyclistes) disent qu’elles sont en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises. Le jour où il n’y aura plus de course, elles pourront pleurer et c’est ce qui va se produire. Très honnêtement, je me dis que ça ne vaut pas le coup d’organiser une course pour voir tous ces mois d’efforts ruinés pour des caprices d’enfants gâtés. Et je pense à tous les bénévoles qui se mobilisent, pour être clair, c’est catastrophique pour le moral", a encore assené Baudron.

Des propos qui ont déjà suscité une polémique.