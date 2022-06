Tim Merlier avait enlevé les deux éditions précédentes, en 2019 et 2021 (la course n’avait pas eu lieu en 2020). Le champion de Belgique 2019 visait un 3e succès, qui lui aurait permis de détenir seul le record de victoires. Avec deux bouquets, il reste au même niveau que Marcel Rijckaert, vainqueur en 1953 et 1956, et Hilaire Couvreur, vainqueur en 1952 et 1954.

Fabio Jakobsen, 2e en 2019 derrière Tim Merlier, a enlevé dans la Venise du Nord la 34e victoire de sa carrière, la 9e en 2022.

Le sprinter néerlandais de 25 ans sera mercredi au départ du Tour de Belgique, dernière étape de sa préparation à son premier Tour de France.

La 10e manche de la Coupe de Belgique se tiendra le 10 août sur les routes de l’Eurométropole Tour.