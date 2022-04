Tour des Flandres : Wout van Aert positif au COVID et forfait, la plus grande chance de victoire belge s’envole

C’était redouté par tous les amateurs de cyclisme, c’est désormais officiel : Wout van Aert, doit, la mort dans l’âme, faire une croix sur l’un de ses principaux objectifs de la saison et déclarer forfait pour le Tour des Flandres, qui se disputera dimanche entre Audenarde et Bruges.

Le Champion de Belgique, qui ne se "sent pas bien" depuis jeudi, a annoncé être positif au COVID. "La bête s’est emparée de moi au pire moment possible", a déclaré Wout van Aert sur les réseaux sociaux.

"Ça a été deux jours mouvementés. Je me suis réveillé hier matin avec un peu mal à la gorge et deux autotests ont rapidement montré que j’étais positif au corona. Et deux tests PCR l’ont confirmé. Je ne peux donc pas participer au Tour des Flandres. Pendant deux ans, je me suis donné beaucoup de mal pour ne pas être infecté, mais apparemment on ne peut pas le contrôler. Je n’ai que des symptômes bénins, c’est la bonne nouvelle. Cela renforce mon espoir de récupérer rapidement et de reprendre du service dans les semaines à venir. Je me concentre maintenant sur mon rétablissement, un rétablissement complet. Je serai le plus grand supporter des Jumbo-Visma dimanche", explique encore le champion de Belgique.

Wout était l’un des grands favoris du Ronde après avoir remporté en démonstration le Circuit Het Nieuwsblad, fin février, et le Grand Prix de l’E3, vendredi dernier.

Le coureur de la formation Jumbo-Visma va à présent tourner son regard vers Paris-Roubaix, son autre grand rendez-vous du printemps, qui se déroulera le 17 avril prochain.