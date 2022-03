Tour des Flandres : Wout van Aert incertain, "il ne se sent pas bien, sa participation semble improbable"

Coup de tonnerre dans la préparation du Tour des Flandres : Wout van Aert pourrait ne pas prendre le départ de la course. Le team Jumbo-Visma annonce que sa présence au départ est "improbable". Le coureur ne se sent pas bien. Ce possible forfait intervient dans un contexte où le peloton est décimé chaque semaine par des petites maladies respiratoires. Pour le coureur belge, ce serait un coup dur : il avait bâti tout son début de saison autour de cette période chargée (avec l'enchaînement Gand-Wevelgem, Tour des Flandres et Paris-Roubaix).

Son directeur sportif, Grischa Niermann, a réagi sur le compte Twitter de l'équipe : "il n'a pas participé à la reconnaissance du parcours aujourd'hui, il ne se sentait pas bien. Maintenant, il y a clairement une chance qu'il ne participe pas à la course. Il est possible qu'on doive changer les plans, ce serait un revers dans notre préparation pour cette course. Nous avons deux coureurs qui peuvent encore se mêler à la lutte finale avec Tiesj Benoot et Christophe Laporte."