Tour des Flandres : van der Poel et Pogacar garants d'un Ronde explosif, le Slovène chute sans gravité (LIVE vidéo intégral)

Le Tour des Flandres, le Ronde, Vlaanderens Mooiste... Peu importe le terme utilisé pour la nommer, ce dimanche, c'est la course la plus importante du calendrier des Flandriennes ! Entre Bruges et Audenarde, ils sont nombreux à rêver d'accrocher ce Monument à leur palmarès et de succéder à Kasper Asgreen, vainqueur en 2021. Nous vous proposons de vivre le Tour des Flandres en direct vidéo intégral dès 9h55 !

En l'absence du grand favori Wout van Aert, testé positif au Covid-19 quelques jours après avoir remporté le Grand Prix de l'E3 en démonstration, ils sont quelques-uns à pouvoir revendiquer à la victoire.

Il y a évidemment le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur en 2020 et impressionnant sur Milan-Sanremo et sur À Travers La Flandre mercredi, et le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur des deux derniers Tour de France, et qui vient se mesurer aux Flahutes sur les routes flandriennes pour la première fois de sa carrière. Philippe Gilbert le voit terminer sur le podium... derrière MVDP et Christophe Laporte, qui sera l'un des leaders du bloc Jumbo Visma avec Tiesj Benoot en l'absence de WVA.

Derrière ce quatuor qui a brillé depuis le début de saison, les outsiders seront nombreux et voudront créer la surprise : qu'attendre, par exemple, du Wolfpack, emmené par le vainqueur sortant Kasper Asgreen, Florian Sénéchal et Yves Lampaert. L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a pour l'instant dû se contenter de la victoire sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne grâce à son sprinteur Fabio Jakobsen, absent ce dimanche.

Chez Lotto Soudal, Tim Wellens, Victor Campenaerts ou encore Florian Vermeersch devront jouer la carte de l'offensive. À voir également ce que des gars comme Tom Pidcock, Matej Mohoric, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet ou Alexander Kristoff auront dans le ventre ce dimanche dans un peloton décimé par les maladies et les blessures : l'équipe Israel-Premier Tech de Sep Vanmarcke a même dû déclarer forfait, faute de coureurs disponibles !

Au programme de ce Tour des Flandres, un parcours de 272.5 kilomètres parsemé de 25 difficultés répertoriées (côtes et secteurs pavés), dont les célèbres Koppenberg, Vieux Kwaremont, Paterberg, Taaienberg... Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous !