Tour des Flandres : une équipe Quick Step "moins forte mais qui garde espoir"

À trois jours du Tour des Flandres, les coureurs Quick Step-Alpha Vinyl ont répondu aux questions de la presse ce jeudi, lors d’une vidéoconférence en virtuel. Le Danois Kasper Asgreen sera le leader de la formation belge.

Plutôt habituée à compter sur son collectif, Quick Step-Alpha Vinyl doit cette fois revoir ses plans. La formation belge fait face à plusieurs malades depuis le début de l’année et elle arrive sur la grande messe du Tour des Flandres avec un noyau diminué. Du coup, le tenant du titre Kasper Asgreen va endosser quasiment à lui seul le rôle de leader.

"Évidemment ce serait incroyable de pouvoir gagner à nouveau le Tour des Flandres, je vais faire de mon mieux mais ce sera très difficile. Je suis déjà content d’avoir pu le faire une fois dans ma carrière. Cette année, je vais effectivement prendre le départ comme un leader unique. L’an dernier, il y avait aussi Julian Alaphilippe dans l’équipe et on partageait ce leadership. Il n’est pas là cette fois, ça veut dire que je vais rouler cette course un peu différemment. Avec les maladies, je dois reconnaître que l’équipe est moins forte que l’an dernier", confie Kasper Asgreen.

Le Danois qui a aussi réagi au probable forfait de Wout van Aert. "C’était le leader de la plus forte équipe du peloton. Son absence changerait bien évidemment les choses et la tactique de son équipe. Je pense que si Wout van Aert n’est pas là, on va voir une équipe Jumbo-Visma très agressive, car ils ont d’autres coureurs très costauds. Je ne sais pas dire à l’avance où va se jouer la course, c’est souvent quelque chose que l’on sait une fois la ligne d’arrivée franchie, mais moi, j’espère avoir une course longue et difficile. Ce type de scénario convient à mes qualités et j’espère donc que cela va se décanter très vite".

Aux côtés de Kasper, Florian Sénéchal pourra lui aussi revendiquer un rôle de coureur protégé. "Je me sens très bien, voire mieux que l’an passé à la même période. Mais à cause de la malchance, je n’ai pas pu le prouver sur les dernières courses. Je veux maintenant mettre ça derrière moi et je suis concentré sur dimanche", assure le coureur français. Zdenek Stybar et Yves Lampaert ont eux bien conscience qu’ils seront probablement trop courts pour accompagner les meilleurs.