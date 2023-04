Tour des Flandres : un Tadej Pogacar survolté terrasse la concurrence et remporte le ‘Ronde’ en grand champion

Les trois hommes ont ensuite collaboré alors qu’une dizaine d’outsiders se trouvaient encore en tête (Kung, Asgreen, Van Hooydonck, Narvaez, Powless, Trentin, Vermeersch, Pedersen, …) après une attaque judicieusement portée à 100km du but dans le Molenberg.

Destinés à être repris, ces hommes courageux et costauds ont vu revenir deux des trois favoris de ce 'Ronde' à vive allure.

Mathieu Van der Poel a en effet placé une accélération foudroyante dans le Hotond-Kruisberg à 30 km du but et éliminé Wout van Aert, incapable de répondre, de la course à la victoire.

Dans le même temps, Mads Pedersen est parvenu à s’isoler à l’avant et à aborder la dernière ascension du Vieux Quaremont avec un beau matelas de 30 secondes d’avance sur ses poursuivants.

Une marge insuffisante pour basculer en tête. Aérien, Tadej Pogacar s’est une nouvelle fois envolé sur les pavés du Vieux Quaremont pour faire exploser les autres anciens échappés et un Mathieu Van der Poel, trop court pour rivaliser avec le Slovène.

Lancé vers la victoire à une quinzaine de kilomètres du but, le phénomène de l’équipe UAE a fait parler ses qualités de chronoman pour se garantir une victoire en démonstration. Derrière lui, Mathieu van der Poel est arrivé en solitaire alors que Pedersen a réglé le sprint des battus devant van Aert et Neilson Powless.

Vainqueur pour la première fois sur les routes du Tour des Flandres (2e participation), il devient le 3e coureur de l’histoire à compter le ‘Ronde’et le Tour de France à son palmarès après Eddy Merckx et Louison Bobet.

Il empoche par la même occasion une 4e victoire dans un Monument après son succès sur Liège-Bastogne-Liège et ses deux victoires au Tour de Lombardie. Pogacar enregistre par la même occasion la 10e victoire de sa saison, la 56e de sa carrière.