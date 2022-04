Tour des Flandres : Tiesj Benoot et Christophe Laporte un peu perdus en attendant le verdict Wout van Aert

La formation Jumbo-Visma a organisé sa conférence de presse d’avant Tour des Flandres avec un grand absent : Wout van Aert. Si le champion de Belgique ne peut pas prendre le départ dimanche, Tiesj Benoot et Christophe Laporte seront les leaders de remplacement.

"C’est difficile de parler du Tour des Flandres sans savoir si Wout va prendre le départ ou non", a confié Tiesj Benoot au micro de la RTBF. "Au sein de l’équipe, c’est aussi compliqué car on ne sait pas très bien comment préparer la course, d’un point de vue tactique. On doit essayer de faire au mieux et on verra si c’est avec ou sans Wout. Les autres équipes vont devoir aussi changer leur tactique car, nous, on va changer. Sans lui, on va moins prendre la responsabilité de la course".

"Est-ce possible de gagner sans lui ? Christophe et moi avons fait deuxième à l’E3, à Wevelgem et à À Travers la Flandre, donc je crois qu’on a encore une des meilleures équipes du peloton. Mais il nous manque notre finisseur. J’ai échangé des messages avec lui sur Whatsapp et il semble encore confiant. Il souffre de symptômes de l’hiver. Avec les règles du masque qui ont disparu, nous les cyclistes, on savait que ça allait être compliqué".