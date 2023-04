Tour des Flandres : Tadej Pogacar n’oubliera "jamais ce jour" et met Milan-Sanremo et Paris-Roubaix dans le viseur

Tadej Pogacar a bouclé un numéro exceptionnel dimanche pour empocher son premier Tour des Flandres, 3e Monument à son palmarès après ses deux succès au Tour de Lombardie et sa victoire à Liège-Bastogne-Liège.

Une victoire acquise comme d’habitude avec un panache envoûtant. "C’est un jour que je n’oublierai jamais", a réagi le Slovène après l’arrivée.

"Je savais que je devais y aller solo dans le dernier passage du Vieux Quaremont", a ensuite expliqué Pogacar. "J’étais à la rupture dans le Paterberg après mais je ne savais qu’il fallait tenir bon pour aller chercher la victoire. Le Vieux Quaremont est la montée qui me convient le mieux et où j’ai pu développer ma puissance."

Troisième coureur à compter le Tour des Flandres et le Tour de France à son palmarès après Eddy Merckx et Louison Bobet, Pogacar est forcément fier. "Il n’y en a pas beacoup qui l’ont fait. Je suis heureux de pouvoir combiner les deux. Si je prenais ma retraite aujourd’hui, je pourrais déjà être fier de ma carrière. Je suis si heureux et fier."

Il lui reste désormais deux Monuments qui manquent à son palmarès : Milan-Sanremo et Paris-Roubaix.

"Sanremo, c’est la plus difficile à gagner. J’étais encore-là cette année avec une de mes meilleures formes de la vie mais ce n’a pas été suffisant. Mais je n’abandonne pas, je garde ça dans ma tête. On verra pour Roubaix, il faudra que je gagne quelques kilogrammes."