Tour des Flandres : suivez la 19e édition féminine en direct (LIVE vidéo 15H)

La 19e édition féminine du Tour des Flandres (WorldTour) déroulera ses fastes dimanche sur un parcours de 158,5 km comportant onze difficultés, six sont programmées lors des 50 derniers kilomètres, dont le Koppenberg.

A Audenarde, les regards seront tournés vers les Néerlandaises pour assurer la succession d'Annemiek van Vleuten mais aussi vers Lotte Kopecky. La championne de Belgique, 26 ans, a pris une nouvelle dimension depuis son passage chez SD Worx et porte sur son maillot tricolore beaucoup d'espoirs.

Kopecky a en effet battu Annemiek van Vleuten aux Strade Bianche s'inclinant ensuite de peu à la Nokere Koerse à Waregem derrière une autre Néerlandaise Lorena Wiebes. Lotte Kopeky fut aussi 4e de Gand-Wevelgem dimanche. Troisième en 2020, elle sera épaulée dimanche par la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaak, lauréate précisément en 2020.

Annemiek Van Vleuten (Movistar), 39 ans, tenante du trophée au Ronde, s'est adjugé le Circuit Het Nieuwsblad en ouverture des classiques flamandes cette saison.

Le départ sera donné à 13h25 à Audenarde où sera jugée l'arrivée peut avant 18h00. Après 69 km de course, se présentera le Wolvenberg, la première difficulté de la journée. Suivront le Molenberg, la Marlborougstraat, le Berendries, le Valkenberg, le Koppenberg, le Steenbeekdries, le Taaienberg, le Kruisberg et enfin le Vieux Quaremont et le Paterberg.

La dernière victoire belge remonte à 2010 avec Grace Verbeke alors que Jolien D'Hoore avait pris la 2e place en 2015.