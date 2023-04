Tour des Flandres : Strava suspend les temps incroyables de Pogacar avant de les remettre

Ce dimanche, Tadej Pogacar était en démonstration lors de sa victoire au Tours des Flandres. À tel point qu’il a signé des temps incroyables sur l’application Strava. Des temps suspendus dans un premier temps avant d’être réintégrés.

Quand vous faites une sortie à vélo, bien souvent, vous tentez de faire les meilleurs segments possibles sur Strava. Et puis, vient l’heure de se comparer aux meilleurs. Et parmi les meilleurs, un certain Tajed Pogacar.

Le Slovène a éclaboussé de toute sa classe le Tour des Flandres 2023. Présent sur l’application Strava, Pogacar a réalisé des temps incroyables. Tellement, que ceux-ci ont été signalés comme suspects et exclus de l’application.

"Strava tente de détecter les efforts sur segment qui paraissent irréalistes selon le type d’activité, indique le support de l’application." Il a fallu quelques heures pour les voir réapparaître. Tadej a mis un peu plus de six heures (6h12'07'') pour parcourir les 273,4 km. Soit une moyenne de 44.083 km/h. Le Slovène possède par exemple le meilleur temps sur l’application pour les segments suivants : Vieux Quaremont + Paterberg (5,39 km en 8'36'' à du 37,6 km/h ou le vieux Quaremont jusqu’aux pavés (0,64 km en 53 secondes à 43,7 km/h).

Avec humour comme souvent, Thomas De Gendt a avancé une thèse bien à lui. Il voit dans l’exclusion des performances de Pogacar, l’œuvre de Mathieu Van der Poel, battu par le Slovène ce dimanche.