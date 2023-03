Tour des Flandres : Soudal Quick-Step misera sur Julian Alaphilippe et Kasper Asgreen

Soudal Quick-Step parviendra-t-elle à mettre fin à l'hégémonie de Jumbo-Visma sur les Classiques ? Une chose est sûre, la formation de Patrick Lefevere l'ambitionne clairement.

L'équipe belge a dévoilé, ce vendredi, sa sélection pour le Tour des Flandres de ce dimanche. Deux chefs de file, Kasper Asgreen, vainqueur en 2021 et Julian Alaphilippe, qui prendra le départ de son 3e Ronde.

Pour seconder ses deux leaders, Soudal Quick-Step misera sur une escouade de fidèles lieutenants, en commençant par Tim Declercq et Yves Lampaert. En forme en ce début de saison, Davide Ballerini sera lui aussi de la partie, tout comme le Français Florian Sénéchal. Pour compléter la sélection, le nouveau sprinteur maison Tim Merlier, s'alignera pour la toute première fois sur le Tour des Flandres.

"Le Ronde est l'une des courses les plus importantes de la saison, et comme toujours, on va tenter de tout donner. On espère avoir un peu de chance. Julian continue de s'améliorer, on verra comme ça va se passer dimanche. Kasper, Davide, Yves et Florian sont des coureurs costauds qui pourraient tenter quelque chose à un moment. Tim aidera l'équipe. On peut dire pareil de Tim Merlier qui disputera son tout premier Tour des Flandres. Il est en forme, il fera de son mieux pour aider" explique le directeur sportif Tom Steels dans un communiqué.

La sélection :

Julian Alaphilippe (FRA)

Kasper Asgreen (DEN)

Davide Ballerini (ITA)

Tim Declercq (BEL)

Yves Lampaert (BEL)

Tim Merlier (BEL)

Florian Sénéchal (FRA)