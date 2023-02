Tour des Flandres (re)partira de Bruges, le Vieux Quaremont et le Paterberg joueront toujours les premiers rôles

La mythique classique flamande redonne aussi les premiers rôles au Vieux Quaremont et au Paterberg, deux difficultés majeures. Le parcours du Tour des Flandres 2023 a été dévoilé jeudi par les organisateurs qui planifient un départ de Bruges pour traverser ensuite Aalter, Izegem et Zulte, avant de s'attaquer aux 19 côtes et six zones pavées dans les Ardennes flamandes.



Le Vieux Quaremont sera au programme à trois reprises pour les coureurs. Après sa deuxième ascension, suivie de la première montée du Paterberg, le Koppenberg ouvre la finale à 45 kilomètres du but. Le peloton devra encore se farcir le Vieux Quaremont une 3e fois et le Paterberg une seconde fois avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Le Néerlandais Mathieu van der Poel s'était imposé l'an dernier. Le dernier vainqueur belge est Philippe Gilbert en 2017.