Tour des Flandres : Quick-Step avec Asgreen et Sénéchal, Lotto-Soudal aligne Vermeersch

Le peloton se dessine pour le Tour des Flandres (dimanche 3 avril). Quick-Step Alpha-Vinyl et Lotto-Soudal ont annoncé leur sélection pour la course tant attendue. Du côté de Patrick Lefevere, Kasper Asgreen emmène logiquement la sélection en sa qualité de tenant du titre. Il sera épaulé par Tim Declercq, Florian Sénéchal, Yves Lampaert, Jannik Steimle, Zdenek Stybar et Bert Van Lerberghe.

Du côté de Lotto-Soudal, c'est une équipe teintée de noir-jaune-rouge qui s'alignera. Seul Robert Kluge (Allemagne) n'est pas de nationalité belge. Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Victor Campenaerts, Cédric Beullens, Sébastien Grignard et Tim Wellens tenteront de briller dans les Flandres