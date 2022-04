Tour des Flandres – Pogacar : "Je suis frustré avec cette 4e place, mais j’adore cette course, je reviendrai"

Tadej Pogacar a été impressionnant de puissance dans le Vieux Quaremont et le Paterberg, ce qui a catalysé le scénario final de la course. "J’aime vraiment le Vieux Quaremont, l’ambiance vous donne la chair de poule. On avait reconnu l’endroit samedi et on avait décidé que je devais accélérer à cet endroit, car la côte est une des plus dures et des plus longues de la course, un avantage pour moi. Dans le Paterberg, j’ai essayé de lâcher Mathieu van der Poel mais j’avoue que je n’ai pas eu assez de puissances dans les jambes pour arriver à mes fins. En fait, j’adore cette course, je l’avoue. Je reviendrai, c’est certain."