Tour des Flandres : Pogacar était le meilleur, mais il n’a pas gagné

Autre son de cloche du côté du patron de l’équipe UAE. Le Suisse Mauro Gianetti a d’abord salué la victoire de Mathieu van der Poel, avant de revenir sur la superbe performance de son poulain : "Tadej était un peu frustré parce qu’il s’est fait enfermer au sprint. Au dernier moment il n’a pas pu sprinter comme il aurait voulu. C’est un peu dommage, mais ça fait partie du vélo. Il avait l’ambition de gagner. Il a fait une course extraordinaire. Il a encore montré qu’il était un coureur qui peut tout faire. Il a fait une superbe course et nous, on est très fier de lui."

Fier de celui qui était clairement, le plus fort sur ce Tour des Flandres : "Il était le plus fort sur la course. Mais du coup il a dû prendre ses responsabilités, beaucoup plus que tous les autres, dans le final. Et puis il aurait dû pouvoir batailler, pour au moins aller chercher la deuxième place. Mais bon ça fait partie du vélo", a confié Mauro Gianetti au micro de Jérôme Helguers.