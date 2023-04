Tour des Flandres : plus de 30 ans après Jacky Durand, et si Valentin Madouas était le prochain vainqueur français du Ronde ?

C’est l’histoire d’une des grandes nations du cyclisme qui n’a plus remporté le Tour des Flandres depuis plus de 30 ans ! Jacky Durand, en 1992, est le dernier 'bleu' à avoir levé les bras sur le Ronde. En 2023, les Français possèdent quelques atouts pour mettre fin à cette longue période de disette.

Christophe Laporte respire la toute grande forme depuis le lancement du printemps des classiques. Julian Alaphilippe a fait des Flandres le grand objectif de sa première partie de saison. Et puis, mine de rien, un certain Valentin Madouas épate ! Sur le podium du Ronde (3e) l’an dernier, le coureur Groupama-FDJ de 26 ans confirme cette saison. Podium aux Strade Bianche, 8e sur le Grand Prix de l’E3 et très en vue mercredi dernier dans À Travers la Flandre, où nous l’avons rencontré.