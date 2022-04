Tour des Flandres : Pas encore de décision concernant Wout van Aert

Wout van Aert et son équipe Jumbo-Visma n'ont pas encore décidé si le champion de Belgique allait prendre ou non le départ du Tour des Flandres ce dimanche. En attendant, un remplaçant a été désigné.

"Nous attendons toujours la décision finale de la direction de l'équipe et du personnel médical pour savoir si Wout peut participer ou non", a déclaré vendredi le porte-parole de la Jumbo-Visma, Ard Bierens, en donnant des nouvelles de Wout Van Aert, malade, et incertain en vue de la 106e édition du Tour des Flandres dimanche. "Cette décision n'a pas été prise pour l'instant. Et il est difficile de dire quand cela se produira. Il n'est pas nécessaire de précipiter cette décision", a-t-il ajouté.