Tour des Flandres : Lotto Dstny se présentera sans De Lie, mais avec Ewan

L'équipe belge Lotto Dstny a communiqué ce jeudi les 7 coureurs qui défendront ses couleurs pour le Tour des Flandres, ce dimanche 2 avril.

Jasper De Buyst, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch, Cédric Beullens, Caleb Ewan et Arjen Livyns ont été choisis.

Devant l'enchaînement des difficultés et la longueur de la course (273,4 kilomètres), Lotto a décidé de ne pas sélectionner Arnaud De Lie mais bien l'Australien Caleb Ewan.

Le meilleur résultat de l'équipe sur le Ronde remonte à une décennie. Jurgen Roelandts avait pris la 3e place derrière Fabian Cancellara et Peter Sagan.